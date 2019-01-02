В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Иллюстративное фото (УНИАН)

За неделю зарегистрировано около 13 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве наблюдается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19,7%. Снижение произошло за счет как взрослого, так и детского населения, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, в столице за 52-ю неделю эпидсезона зарегистрировано около 13 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Так, взрослых заболело 5 248 человек (снижение на 8,6%), детей - 7 541 (снижение на 26%).

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 431,6 (за 51-ю неделю - 537,5) и является ниже эпидемического порога на 40,6%", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в медицинские учреждения за 52-ю неделю эпидсезона госпитализировано 324 человека, из них 255 - дети.

"Всего с начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - вакцинацией против гриппа охвачено 33 868 человек, из них 8696 - дети", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина писало, что в столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 537,5 и ниже эпидемического порога на 37,2%.

По состоянию на 27 декабря в Украине было зафиксировано 4 смерти от гриппа.