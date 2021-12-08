Последняя надежда Украины на победу. "Динамо" сегодня сыграет против "Бенфики" в ЛЧ

Мотивация

Для киевлян этот поединок с турнирной точки зрения ничего не значит. Однако не стоит забывать о призовых от УЕФА - за победу "Динамо" получить более 3 миллионов долларов (2,8 млн евро). Да и для Украины в рейтинге УЕФА победа "бело-синих" в ЛЧ хоть немного скрасит ужасное выступление украинских клубов в еврокубках - "Шахтер" набрал лишь 2 очка, у "Динамо" пока один балл, а "Заря" в Лиге конференций перед последним туром с шестью очками. Отметим, Украина и так уже потеряла со следующего сезона прямую путевку в ЛЧ, поэтому необходимо нашим клубам очки набирать даже в матчах без турнирной мотивации.

А вот "Бенфику" лишний раз настраивать на этот матч не стоит. Португальцы имеют реальный шанс пробиться в плей-офф. Для этого "орлам" нужна победа над "Динамо" и чтобы "Бавария", которая сейчас на ходу, не уступила кризисной "Барселоне". Причем эта победа будет для "Бенфики" как нельзя кстати. В последнем туре чемпионата Португалии "орлы" уступили в лиссабонском дерби "Спортингу" (1:3) и уже отстают от них и "Порту" на четыре очка. Выход в плей-офф позволит скрасить неудачи на внутренней арене, и, возможно, сохранит должность для Жорже Жезуша. Сейчас в Португалии поговаривают, что именно неудача в матче с "Динамо" может стоить наставнику "Бенфики" своей должности.

Ориентировочные составы

"Бенфика": Влаходимос - Морато, Отаменди, Вертонген - Жилберто, Вайгль, Мариу, Гримальдо - Силва, Яремчук, Нуньес

"Динамо": Бущан - Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко - Андриевский, Сидорчук - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Гармаш

Где смотреть

Поединок состоится сегодня, 8 декабря, в 22:00 по Киеву в португальской столице - Лиссабоне. Транслироваться матч будет на платформе Megogo.