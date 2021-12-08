Остання надія України на перемогу. "Динамо" сьогодні зіграє проти "Бенфіки" в ЛЧ

Мотивація

Для киян цей поєдинок з турнірної точки зору нічого не означає. Однак не варто забувати про призові від УЄФА - за перемогу "Динамо" отримати понад 3 мільйонів доларів (2,8 млн євро). Та й для України в рейтингу УЄФА перемога "біло-синіх" в ЛЧ хоч трохи скрасить жахливий виступ українських клубів в єврокубках - "Шахтар" набрав лише 2 очки, у "Динамо" поки один бал, а "Зоря" в Лізі конференцій перед останнім туром з шістьма очками. Відзначимо, Україна і так вже втратила з наступного сезону пряму путівку в ЛЧ, тому необхідно нашим клубам очки набирати навіть в матчах без турнірної мотивації.

А ось "Бенфіку" зайвий раз налаштовувати на цей матч не варто. Португальці мають реальний шанс пробитися в плей-офф. Для цього "орлам" потрібна перемога над "Динамо" і щоб "Баварія", яка зараз на ходу, не поступилася кризовій "Барселоні". Причому ця перемога буде для "Бенфіки" як не можна ДО РЕЧІ. В останньому турі чемпіонату Португалії "орли" поступилися в Лісабонському Дербі" Спортингу "(1:3) і вже відстають від них і "Порту" на чотири очки. Вихід в плей-офф дозволить скрасити невдачі на внутрішній арені, і, можливо, збереже посаду для Жорже Жезуша. Зараз в Португалії подейкують, що саме невдача в матчі з "Динамо" може коштувати наставнику "Бенфіки" своєї посади.

Орієнтовні склади

"Бенфіка": Влаходімос - Морато, Отаменді, Вертонген - Жілберто, Вайгль, Маріу, Грімальдо - Сілва, Яремчук, Нуньєс

"Динамо": Бущан - Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко - Андрієвський, Сидорчук - Циганков, Буяльський, Де Пена - Гармаш

Де дивитися

Поєдинок відбудеться сьогодні, 8 грудня, о 22:00 за Києвом у португальській столиці - Лісабоні. Транслюватися матч буде на платформі Megogo.