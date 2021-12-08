Остання надія України на перемогу. "Динамо" сьогодні зіграє проти "Бенфіки" в ЛЧ

Сьогодні, 8 грудня, відбудеться заключні поєдинки на груповому раунді Ліги чемпіонів. Київське " Динамо "без турнірної мотивації в матчі проти португальської" Бенфіки " спробує здобути першу для України перемогу в ЛЧ.
Детальніше про майбутній матч - у матеріалі РБК-Україна.
Для киян цей поєдинок з турнірної точки зору нічого не означає. Однак не варто забувати про призові від УЄФА - за перемогу "Динамо" отримати понад 3 мільйонів доларів (2,8 млн євро). Та й для України в рейтингу УЄФА перемога "біло-синіх" в ЛЧ хоч трохи скрасить жахливий виступ українських клубів в єврокубках - "Шахтар" набрав лише 2 очки, у "Динамо" поки один бал, а "Зоря" в Лізі конференцій перед останнім туром з шістьма очками. Відзначимо, Україна і так вже втратила з наступного сезону пряму путівку в ЛЧ, тому необхідно нашим клубам очки набирати навіть в матчах без турнірної мотивації.
А ось "Бенфіку" зайвий раз налаштовувати на цей матч не варто. Португальці мають реальний шанс пробитися в плей-офф. Для цього "орлам" потрібна перемога над "Динамо" і щоб "Баварія", яка зараз на ходу, не поступилася кризовій "Барселоні". Причому ця перемога буде для "Бенфіки" як не можна ДО РЕЧІ. В останньому турі чемпіонату Португалії "орли" поступилися в Лісабонському Дербі" Спортингу "(1:3) і вже відстають від них і "Порту" на чотири очки. Вихід в плей-офф дозволить скрасити невдачі на внутрішній арені, і, можливо, збереже посаду для Жорже Жезуша. Зараз в Португалії подейкують, що саме невдача в матчі з "Динамо" може коштувати наставнику "Бенфіки" своєї посади.
"Бенфіка": Влаходімос - Морато, Отаменді, Вертонген - Жілберто, Вайгль, Маріу, Грімальдо - Сілва, Яремчук, Нуньєс
"Динамо": Бущан - Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко - Андрієвський, Сидорчук - Циганков, Буяльський, Де Пена - Гармаш
Поєдинок відбудеться сьогодні, 8 грудня, о 22:00 за Києвом у португальській столиці - Лісабоні. Транслюватися матч буде на платформі Megogo.
У першому матчі між "Динамо" та "Бенфікою" у Києві було зафіксовано нульову нічию. Причому судді на останній хвилині доданого часу відзначили гол, забитий киянами.
Нагадаємо, вчора "Шахтар" на останній хвилині упустив перемогу в матчі з "Шерифом" і завершив ЛЧ без перемог.