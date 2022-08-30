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Последний шаг к "таможенному безвизу" с ЕС: депутаты одобрили две ратификации

Фото: депутаты одобрили две ратификации для "таможенного безвиза" с ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 30 августа Верховная рада ратифицировала два соглашения, которые были нужны для "таможенного безвиза" с ЕС. За соответствующие решения проголосовали 275 и 229 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Ярослава Железняка.

"Рада сделала последний шаг для таможенного безвиза и одобрила две ратификации", - написал он.

Таким образом, Украина присоединилась к Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарам. Первое соглашение поддержало 275 депутатов, второе 279 народных избранников.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что "таможенный безвиз" - это скорое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени.

Напомним, что ранее Еврокомиссия пригласила Украину к "таможенному безвизу".

Недавно Шмыгаль назвал дату, когда Украина получит "таможенный безвиз" с ЕС.

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