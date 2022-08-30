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Останній крок до "митного безвізу" з ЄС: депутати схвалили дві ратифікації

Фото: депутати схвалили дві ратифікації для "митного безвізу" з ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 30 серпня Верховна рада ратифікувала дві угоди, які були потрібні для "митного безвізу" з ЄС. За відповідні рішення проголосували 275 та 229 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Ярослава Железняка.

"Рада зробила останній крок для митного безвізу та схвалила дві ратифікації", - написав він.

Таким чином, Україна приєдналась до Конвенції про процедуру спільного транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарам. Першу угоду підтримало 275 депутатів, другу 279 народних обранців.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що "митний безвіз" - це швидке переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія запросила Україну до "митного безвізу".

Нещодавно Шмигаль назвав дату, коли Україна отримає "митний безвіз" з ЄС.

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