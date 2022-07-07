Еврокомиссия пригласила Украину в "таможенный безвиз"

Украину пригласили в Конвенцию о процедуре общего транзита и Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной таможенной службы Украины.

По словам заместителя главы Гостаможслужбы Владислава Суворова, решение Еврокомиссии является результатом рассмотрения выводов финальной оценочной миссии ЕС.

"Сегодня, 7 июля, на 187-м заседании рабочей группы EU-CTC принято решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре общего транзита, дополнить эту Конвенцию 36-й страной - Украиной, и пригласить Украину присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами", - пишет пресс-служба.

Как отметил международный эксперт по вопросам таможни программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине Витянис Алишаускас, вероятно, что международное применение системы совместного транзита может начаться уже с 1 декабря текущего года.