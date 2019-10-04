Последний раунд: почему Киев устал от Виталия Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Уже этой зимой киевляне могут избрать нового мэра столицы. Пока, согласно социологическим исследованиям, второй тур практически не оставляет шанса Виталию Кличко остаться на должности столичного градоначальника. И наверное, не безосновательно.

В сентябре Кабмин принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА, которое президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал. В начале октября в первом чтении Верховная рада приняла новый закон "О столице", который окончательно разделит полномочия главы Киевсовета и главы КГГА. Почему Кличко почти потерял мэрское кресло – в материале для РБК-Украина.

Не в интересах киевлян

Кабинет министров принял решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации еще 4 сентября. Однако президент Владимир Зеленский соответствующий указ о снятии с Кличко полномочий главы КГГА не подписал.

Все это время не утихает обсуждение даты возможных досрочных выборов в Киевсовет. В окружении президента звучала дата 8 декабря. Однако позже в интервью журналистам первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что власть не успевает осуществить перезагрузку власти в Киеве, и что выборы в столице могут состояться весной одновременно с местными выборами по всей Украине.

Следующий ход Верховная рада сделала 3 октября, в первом чтении приняв новый закон "О столице". Документ подразумевает разделение полномочий главы Киевсовета и КГГА, создание магистрата, восстановление районных советов. Количество депутатов горсовета предлагается сократить до 80, тогда как сейчас их 120.

Помимо борьбы законодательной Кличко, чтоб сохранить свои позиции провел череду кадровых рокировок. Двадцать третьего сентября Кличко представил своего нового советника - Максима Бахматова. Ранее он был управляющим партнером инновационного парка UNIT.City Василия Хмельницкого, до того занимался развитием "Экспоцентра Украины" (ВДНХ). Бахматова Кличко поставил на место двух своих заместителей – Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко. Напоследок уволенные чиновники не побоялись резко раскритиковать своего шефа, и опровергли слова Кличко о том, что они сами написали заявления об увольнении.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя главы КГГА. Из этических соображений не буду критиковать. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", – заявил тогда замглавы КГГА Давтян.

По мнению Давтяна, заявление, не соответствующее действительности, Виталий Кличко сделал под влиянием "внешних сил".

"Глава КГГА борется за свое политическое будущее, и тут уже не до сантиментов или мужского достоинства. Жаль, что мэр столицы нашего государства не смог сопротивляться внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян. Мой выбор – и в дальнейшем работать на благо киевлян!", – отметил Давтян.

Еще одной такой попыткой отблеть репутацию выглядело обращение к парламенту от 19 сентября с просьбой распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы. Таким образом Кличко хотел и "умыть руки", показав людям стремление уволить строптивых депутатов, и показать также, что мэр якобы не боится перевыборов и контролирует ситуацию в городе.

С последним, правда, не вышло, так как Кличко до сих пор не может созвать сессию Киевсовета - отсутствует кворум. Демонстрация власти обернулась демонстрацией бессилия.

Нокаут из АП

Нашумевшим делом последних месяцев, которое и определило градус взаимодействия мэра Киева и администрации Зеленского, стал конфликт между столичным градоначальником и главой ОП Андреем Богданом. Богдан заявлял, что к нему обращались адвокаты одного из "смотрящих" по Киеву и якобы предлагал 20 миллионов долларов за то, чтоб Кличко остался управлять КГГА.

"Ко мне приходил один из адвокатов, представившийся адвокатом одного из "смотрящих" Киева, который мешает господину Кличко эффективно управлять городом, и выразил такое предложение, что работа с местным бюджетом КГС и КГГА позволяет получить 40 млн долларов в год. Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет разделить напополам", - заявлял Богдан.

Также глава офиса президента тогда заявил об обращении в правоохранительные органы по фактам коррупции на строительстве трех мостов.

"Есть перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Относительно строительства Подольско-Воскресенского моста стоимостью 6 млрд гривен - выиграла фирма-прокладка, которая перечисляет деньги подрядчику "Кузницы на Рыбальском", - сказал он.

Еще один факт касается тендера на реконструкцию Шулявского моста, который выиграла фирма, которая принадлежит скандальному застройщику Максиму Микитасю.

НАБУ открыло уголовное производство против Кличко. Государственное бюро расследований в июле также открыло расследование по земельной махинации с арендой земельного участка на ул. Ямской, 23-Б, в Голосеевском районе Киева. Кличко сам признал, что является фигурантом двух дел, которые ведут в ГБР, и сознался, что проигнорировал допросы.

О коррупции в стенах мэрии рассказывали и сами депутаты. Депутат Киевсовета Илья Сагайдак публично заявил о том, что Служба безопасности расследует ряд преступлений, совершенных столичными чиновниками:

"Кличко на камеру продолжает заявлять, что все обвинения в коррупции в стенах мэрии и КГГА – слухи и выдумки журналистов. Я поинтересовался у СБУ о том, как оно на самом деле. Вот ответ от Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Досудебные расследования ведутся по ряду уголовных производств относительно злоупотреблений служебным положением должностными лицами КГГА, относительно хищения бюджетных средств, незаконного выделения земли и тому подобное", - писал он на своей странице в Facebook.

Город устал от Кличко

По мнению киевлян, общее состояние Киева за время правления Кличко ухудшилось, что и вызвало высокий запрос на обновление власти. И за все годы пребывания Кличко у власти у жителей столицы накопилось к нему немало претензий. Например, за последние 5 лет в Киеве не открылось ни одной новой станции подземки. Только в 2019 году началось строительство метро на Виноградарь.

Также каденция Виталия Кличко запомнилась киевлянам многочисленными "уставшими мостами". При чем, даже новые мосты. Здесь достаточно вспомнить историю с велопешеходным мостом между аркой Дружбы народов и Владимирской горкой – так называемым "мостом Кличко", который слишком часто попадает в эпицентр скандала. То на "мосте Кличко" треснуло боковое стекло, которое было защитой и некой страховкой после перил, то в стеклянных вставках сооружения поселились мухи, то трещины пошли по ограде моста.

Припомним и ситуацию с Шулявским путепроводом – в 2017 году у него обвалилась часть дорожного полотна. Именно инфраструктурные провалы – это то, что чаще всего припоминают мэру в негативной коннотации.

Из самых недавних случаев – открытие отреставрированной линии скоростного трамвая на Борщаговке. Там уже на следующий день после открытия сошел с рельс трамвай. Также пользователи транспорта заметили крайне низкое качество ремонта.

И таких случаев в столице произошло много. Это и неисправные ливневки на только отремонтированных локациях, и непрекращающиеся скандалы вокруг незаконного строительства. Еще один масштабный провал нынешней столичной власти – внедрение электронного билета. Анонсировали нововведение еще несколько лет назад. Тестотвую эксплуатацию начали осенью 2018 года. Запуск проекта то и дело переносили, и только спустя год – с 25 октября 2019 система, возможно, заработает полноценно.

Согласно данным социологического опроса "Фонда инновационных проектов", рейтинг нынешнего мэра Киева Виталия Кличко упал до рекордно низкого уровня с тех пор, как его избрали на пост главы столицы.

Согласно результатам исследования, вплоть 77,6% респондентов отметили, что за годы годы мэрства Виталия Кличко жизнь людей не улучшилась, а 67,4% - что Киев стал грязным городом "с горами мусора, рекламы и заброшенными парками".

Наиболее важными проблемами города респонденты считают плохое качество питьевой воды в кранах (44,6%), неудовлетворительное качество работы киевской власти (34,1%), большое количество автомобилей на тротуарах (33,3%), плохое состояние подвижного состава общественного транспорта ( 31,2%).

Что касается личных проблем, то как наиболее весомые указаны плохое качество питьевой воды в кранах (29,3%), неудовлетворительное качество киевской власти (20,6%), автомобили на тротуарах (16,5%), увеличение количества пробок (15,5 %) и плохое состояние общественного транспорта (14,9%).

Кроме того, Кличко, похоже "нацелился" и особое место для каждого украинца - Аллею Небесной Сотни. По словам экс-директора Украинского института национальной памяти Владимир Вьятровича, Кличко настаивает на том, чтобы вновь открыть для транспорта Аллею Героев Небесной Сотни.

"Надежды людей на то, что мы сохраним эту улицу в таком виде, как она есть на самом деле напрасны ... Аллея Героев Небесной Сотни, к сожалению, снова может быть открыта для проезда. Мы знаем, что очень серьезное давление, в частности - и на нас, оказывалось со стороны киевской власти, для того, чтобы ее открыть, снова сделать ее проезжей ... со стороны Виталия Кличко, напрямую. Киев заинтересован в том, чтобы эту улицу открыть ", - сказал Владимир Вятрович.

При этом он подчеркнул, что в случае, если улицу действительно откроют, то постепенно выветрится и память о гибели Небесной Сотни.

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Не последнюю роль в будущем Кличко сыграет колоссальный политический, медийный и даже административный ресурс в руках нынешней власти. Кличко, у которого не осталось ни одного политического союзника, ни своей опоры в горсовете, противопоставить ей ничего не сможет. Результаты социологических замеров показывают, что Кличко при наличии вменяемой альтернативы мэрское кресло потеряет.