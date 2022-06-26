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Последний неоккупированный город Луганской области. Россияне пытаются взять Лисичанск

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сосредоточили силы на захвате Лисичанска. Это по состоянию на сейчас последний неоккупированный город в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской области Сергея Гайдая в Telegram.

"После захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы на захвате последней крепости Луганщины - Лисичанска", - пишет Гайдай.

По его словам, по городу РФ наносит авиаудары, а также в районе Белой Горы.

"Разрушений много - Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, есть попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы найдено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы", - информирует Гайдай.

Он рассказал, что после отвода подразделений наших войск враг закрепился в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском.

"Напоследок россияне совершили обстрел "Азота" и полигона ГСЧС в Северодонецке открыли огонь по поселкам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск", - говорит Гайдай.

Также подверглись разрушениям от российского нашествия Волчеяровка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаревка.

Напомним, по данным британской разведки, захват Россией Северодонецка является значительным достижением в рамках ее целенаправленного наступления на Донбасс, поскольку город был крупным промышленным центром и занимал стратегическое положение на реке Северский Донец.

Добавим, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские войска отошли из Северодонецка на возвышенности в районе Лисичанска и заняли подготовленные рубежи.

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