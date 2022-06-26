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Останнє неокуповане місто Луганської області. Росіяни намагаються взяти Лисичанськ

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська зосередили сили на захопленні Лисичанська. Це станом на зараз останнє неокуповане місто в луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської області Сергія Гайдая в Telegram.

"Після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини - Лисичанська", - пише Гайдай.

За його словами, по місту РФ завдає авіаудари, а також у районі Білої Гори.

"Руйнувань багато - Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми", - інформує Гайдай.

Він розповів, що після відведення підрозділів наших військ ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

"Наостанок росіяни здійснили обстріл "Азоту" та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ", - додає Гайдай.

Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, захоплення Росією Сєвєродонецька є значним досягненням у рамках її цілеспрямованого наступу на Донбас, оскільки місто було великим промисловим центром і займало стратегічне становище на річці Сіверський Донець.

Додамо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські війська відійшли з Сєвєродонецька на височини в районі Лисичанська і зайняли підготовлені рубежі.

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