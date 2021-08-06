За последний год сбережения могли сделать около 10% украинцев

За последний год 11,8% украинцев получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. В то же время 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики за 2020 год (Госстат).
По данным статистического ведомства, для 48,4% респондентов доходов было достаточно, но сбережений не они делали.
Кроме того, постоянно отказывали в самом необходимом, кроме питания, еще 36,6% украинцев.
Напомним, в 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,6 млн (1,6%) граждан Украины, что больше, чем в 2019 году (0,4 млн человек, 1,1%). Размер минимума составил 2078,4 гривен в месяц.