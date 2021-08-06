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За останній рік заощадження могли робити близько 10% українців

Автор: Олександр Білоус

За останній рік 11,8% українців отримували достатньо доходів, щоб робити заощадження. Водночас 3,2% громадян не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики за 2020 рік (Держстат).

За даними статистичного відомства, для 48,4% респондентів доходів було достатньо, але заощаджень не робили.

Крім того, постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування, ще 36,6% українців.

Нагадаємо, у 2020 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,6 млн (1,6%) громадян України, що більше, ніж у 2019 році (0,4 млн осіб, 1,1%). Розмір мінімуму становив 2078,4 гривень на місяць.

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Державна служба статистики