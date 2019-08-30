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В последний день лета ожидается жара выше +30

Новости » Общество    30.08.2019 - 19:04
В последний день лета ожидается жара выше +30
Иллюстративное фото (Drew Angerer/Getty Images)

Днем температура ожидается до +31

Погода в Украине 31 августа будет солнечной, температура воздуха днем ожидается от +26 до +31 градуса. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, практически по всей территории Украины ожидается температура воздуха днем +26+31. В Сумской области термометр покажет +22+25 градусов. Ночью ожидается +10+15, на Закарпатье и побережье морей - +16+19.

Ветер будет преимущественно северо-восточный 5-10 м/с.

В последний день лета ожидается жара выше +30

Напомним, с приходом осени синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. На некоторые регионы может обрушиться сильный дождь и порывистый штормовой ветер.

Также сообщалось, что в четверг, 29 августа, Кирилловку накрыл сильный шторм. Несмотря на ураган, температура воды осталась комфортной - +24 градуса.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в середине августа на территорию Украины из-за непогоды более 150 населенных пунктов остались без электричества. Из-за сильных дождей, порывов ветра и града пострадали жители 5 областей - Черниговской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской.

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