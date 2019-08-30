ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В останній день літа очікується спека вище +30

Новини » Суспільство    30.08.2019 - 19:04
В останній день літа очікується спека вище +30
Ілюстративне фото (Drew Angerer/Getty Images)

Вдень температура очікується до +31

Погода в Україні 31 серпня буде сонячною, температура повітря вдень очікується від +26 до +31 градуса. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Згідно з прогнозами синоптиків, практично по всій території України очікується температура повітря вдень +26+31. У Сумській області термометр покаже +22+25 градусів. Вночі очікується +10+15, на Закарпатті та узбережжі морів - +16+19.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

В останній день літа очікується спека вище +30

Нагадаємо, з приходом осені синоптики прогнозують погіршення погодних умов. На деякі регіони може обрушитися сильний дощ і поривчастий штормовий вітер.

Також повідомлялося, що в четвер, 29 серпня, Кирилівку накрив сильний шторм. Незважаючи на ураган, температура води залишилася комфортною - +24 градуси.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що в середині серпня на територію України через негоду понад 150 населених пунктів залишилися без електрики. З-за сильних дощів, поривів вітру та граду постраждали жителі 5 областей - Чернігівської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Волинської.

Синоптики розповіли про погоду в останні дні літа Синоптики дали прогноз погоди до кінця серпня
Новини України УкраїнаПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся