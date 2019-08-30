В останній день літа очікується спека вище +30

Ілюстративне фото (Drew Angerer/Getty Images)

Вдень температура очікується до +31

Погода в Україні 31 серпня буде сонячною, температура повітря вдень очікується від +26 до +31 градуса. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Згідно з прогнозами синоптиків, практично по всій території України очікується температура повітря вдень +26+31. У Сумській області термометр покаже +22+25 градусів. Вночі очікується +10+15, на Закарпатті та узбережжі морів - +16+19.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Нагадаємо, з приходом осені синоптики прогнозують погіршення погодних умов. На деякі регіони може обрушитися сильний дощ і поривчастий штормовий вітер.

Також повідомлялося, що в четвер, 29 серпня, Кирилівку накрив сильний шторм. Незважаючи на ураган, температура води залишилася комфортною - +24 градуси.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що в середині серпня на територію України через негоду понад 150 населених пунктів залишилися без електрики. З-за сильних дощів, поривів вітру та граду постраждали жителі 5 областей - Чернігівської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Волинської.