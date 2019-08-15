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Из-за непогоды в Украине более 150 населенных пунктов остались без света

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 08:19
Из-за непогоды в Украине более 150 населенных пунктов остались без света
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Обесточены населенные пункты в пяти областях

Из-за непогоды по состоянию на утро четверга, 15 августа, в Украине остается без электроснабжения 151 населенный пункт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, обесточены населенные пункты в пяти областях.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточен 151 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 61, Львовская - 34, Тернопольская - 25 Черновицкая - 19 и Волынская - 12", - говорится в сообщении.

Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Пресс-служба также информирует, что по состоянию на 7 часов 15 августа остаются частично разрушенными 174 (было 227, восстановлено 53) крыши зданий в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле в результате осложнения погодных условий были обесточены 525 населенных пунктов в 13 областях Украины.

Напомним, по состоянию на 14 августа в Украине оставались обесточенными 205 населенных пунктов в пяти областях.

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