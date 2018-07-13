На последних саммитах НАТО и Украина-ЕС освобождение Сенцова было среди приоритетов, - Порошенко

Новости Политика 13.07.2018 - 10:27
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

В пятницу Олегу Сенцову исполняется 42 года

На последних саммитах НАТО и Украина-ЕС освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных было в числе приоритетов. Об этом сообщил глава государства Петр Порошенко в своем Twitter.

По словам президента, имя Сенцова сегодня звучит со всех влиятельных международных трибун.

На последних саммитах НАТО и Украина-ЕС освобождение Сенцова было среди приоритетов, - Порошенко

"Сегодня украинцу Олегу Сенцову исполняется 42 года. Имя кремлевского пленника сегодня звучит со всех влиятельных международных трибун. На последних саммитах НАТО и Украина-ЕС освобождение Сенцова, Сущенко, Балуха и всех украинцев, которых удерживает РФ, было в числе приоритетов", - отметил Порошенко.

Напомним, правительство Франции ранее отметило, что российские власти не обеспечили "базовых прав" Сенцова, содержащегося в российской тюрьме.

Мать Олега Сенцова написала письмо главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Пока нет реакции Кремля на прошение о помиловании.

В частности, мать в письме указывает, что Сенцов уже отсидел в тюрьме четыре года, а дома его ждут дети.

Мать Сенцова попросила Путина помиловать украинского политзаключенного Макрон и Трамп обсудят с Путиным вопрос освобождения украинских заложников, - Порошенко
Теги:  Порошенко Петр,  саммит,  Олег Сенцов,  политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС