На последних саммитах НАТО и Украина-ЕС освобождение Сенцова было среди приоритетов, - Порошенко

В пятницу Олегу Сенцову исполняется 42 года

На последних саммитах НАТО и Украина-ЕС освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных было в числе приоритетов. Об этом сообщил глава государства Петр Порошенко в своем Twitter.

По словам президента, имя Сенцова сегодня звучит со всех влиятельных международных трибун.

"Сегодня украинцу Олегу Сенцову исполняется 42 года. Имя кремлевского пленника сегодня звучит со всех влиятельных международных трибун. На последних саммитах НАТО и Украина-ЕС освобождение Сенцова, Сущенко, Балуха и всех украинцев, которых удерживает РФ, было в числе приоритетов", - отметил Порошенко.

Напомним, правительство Франции ранее отметило, что российские власти не обеспечили "базовых прав" Сенцова, содержащегося в российской тюрьме.

Мать Олега Сенцова написала письмо главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Пока нет реакции Кремля на прошение о помиловании.

В частности, мать в письме указывает, что Сенцов уже отсидел в тюрьме четыре года, а дома его ждут дети.