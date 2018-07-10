Правительство Франции обвинило РФ в нарушении базовых прав Сенцова

Официальный представитель правительства сказал, что Путина "вообще мало что трогает"

Правительство Франции заявило, что власть России не обеспечила "базовых прав" украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской тьрьме. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, сообщает RFI.

"Мне кажется, что в откровенном и бескомпромиссном диалоге с властью другой страны мы можем признать, что, очевидно, базовые права на защиту (в деле Сенцова) не были соблюдены", - говорится в сообщении.

Как известно, Сенцов начал голодовку в мае месяце. Гриво добавил, что ситуация режиссера обсуждается на уровне глав государств.

На замечание журналиста о том, что все приложенные до сих пор усилия и призывы были напрасны, и не тронули президента РФ Владимира Путина, официальный представитель правительства сказал, что Путина "вообще мало что трогает".

Напомним, ранее сообщалось, что Сенцов в письме рассказал о своем самочувствии.

Также добавим, что Сестра Сенцова заявила, что он сильно постарел и похудел.