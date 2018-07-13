На останніх самітах НАТО та Україна-ЄС звільнення Сенцова було серед пріоритетів, - Порошенко

У п'ятницю Олегу Сенцову виповнюється 42 роки

На останніх самітах НАТО та Україна-ЄС звільнення українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів було серед пріоритетів. Про це повідомив голова держави Петро Порошенко у своєму Twitter.

За словами президента, ім'я Сенцова сьогодні звучить з усіх впливових міжнародних трибун.

"Сьогодні українцю Олегу Сенцову виповнюється 42 роки. Ім'я кремлівського бранця сьогодні лунає з усіх впливових міжнародних трибун. На останніх самітах НАТО та Україна-ЄС звільнення Сенцова, Сущенка, Балуха та всіх українців, яких утримує РФ, було серед пріоритетів", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, уряд Франції раніше зазначив, що російська влада не забезпечила "базових прав" Сенцова, якого утримують у російській в'язниці.

Мати Олега Сенцова написала листа главі Російської Федерації Володимиру Путіну з проханням помилувати сина. Наразі немає реакції Кремля на прохання про помилування.

Зокрема, мати у листі вказує, що Сенцов вже відсидів у в'язниці чотири роки, а вдома на нього чекають діти.