За последние 2 года "Укравтодор" установил рекорды в количестве и качестве восстановленных дорог, - Голик

"Сейчас "Укравтодор" - это уже хорошо отреставрированный механизм. Из запланированного его команде почти все удалось реализовать. Если сделать все запланированное, то "Укравтодор" превратится в орган, который гораздо ближе к современному менеджменту, а не к бюрократии", - отметил Голик.

По его мнению, нынешний глава "Укравтодора", в отличие от предшественников, ищет возможность, как сделать, а не пытается найти причину, почему то или иное задание сделать нельзя.

"Кубраков очень хорошо разбирается в инфраструктуре. Будучи советником Виталия Кличко в КГГА, он принимал участие в разработке совместно с Всемирным банком стратегии транспортной инфраструктуры Киева. То есть он имеет опыт в решении вопросов на местном уровне, и когда ему, например, звонит губернатор, то он может подсказать правильное решение относительно того или иного объекта", - пояснил Голик.

Важным изменением, которое позволило агентству начать масштабную перестройку дорожной инфраструктуры, стало привлечение на проекты средств украинских банков под государственные гарантии.

Другими изменениями, которые позволили "Укравтодору" сделать качественный скачок, по словам Голика, стали углубление сотрудничества с иностранными банками, введение единых правил для всех дорожно-строительных компаний, а также использования на объектах независимого технадзора.

По данным Голика, за прошлый год "Укравтодор" построил и отремонтировал 4000 км дорог, в этом году планируется сделать еще 4500 км. Всего за два года "Большой стройки" "Укравтодор" обновил около 20% от всей сети международных и государственных дорог.

"За четыре года можно точно сделать 24000 км дорог международного, национального и регионального значения, и если постараться, то и 24000 км территориальных дорог. Если сделать все 48000 км дорог "Укравтодора", то это 80% трафика страны. Я считаю, что "Укравтодор" может бежать по восходящей", - подчеркнул Голик.