За останні 2 роки "Укравтодор" встановив рекорди у кількості та якості відновлених доріг, - Голик

"Нині "Укравтодор" - це вже добре відреставрований механізм. Із запланованого його команді майже все вдалося реалізувати. Якщо зробити все заплановане, то "Укравтодор" перетвориться на орган, який набагато ближчий до сучасного менеджменту, а не до бюрократії", - зазначив Голик.

На його думку, нинішній очільник "Укравтодору", на відміну від попередників, шукає можливість, як зробити, а не намагається знайти причину, чому те чи інше завдання зробити не можна.

"Кубраков дуже добре розуміється на інфраструктурі. Будучи радником Віталія Кличка в КМДА, він брав участь у розробці спільно зі Світовим банком стратегії транспортної інфраструктури Києва. Тобто він має досвід у вирішенні питань на місцевому рівні, і коли йому, наприклад, телефонує губернатор, то він може підказати правильне рішення щодо того чи іншого об’єкта", - пояснив Голик.

Важливою зміною, яка дозволила агентству розпочати масштабну розбудову дорожньої інфраструктури, стало залучення на проекти коштів українських банків під державні гарантії.

Іншими змінами, які дозволили "Укравтодору" зробити якісний стрибок, за словами Голика, стали поглиблення співпраці з іноземними банками, введення єдиних правил для всіх дорожньо-будівельних компаній, а також використання на об’єктах незалежного технагляду.

За даними Голика, за минулий рік "Укравтодор" побудував та відремонтував 4000 км доріг, цього року планується зробити ще 4500 км. Загалом за два роки "Великого будівництва" "Укравтодор" оновив близько 20% від усієї мережі міжнародних та державних доріг.

"За чотири роки можна точно зробити 24 000 км доріг міжнародного, національного й регіонального значення, і якщо постаратися, то й 24 000 км територіальних доріг. Якщо зробити всі 48 000 км доріг "Укравтодору", то це 80% трафіку країни. Я вважаю, що "Укравтодор" може бігти за висхідною", - наголосив Голик.