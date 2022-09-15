"После дезертирства - расстрел": появилось видео, где "повар Путина" вербует уголовников

На опубликованных кадрах он стоит перед строем заключенных и рассказывает им про условия службы

"Мне нужны только штурмовики. Те, кто двигаются вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше", - говорит "повар Путина".

По словам Пригожина, минимальный возраст для отправки на войну в Украину, - 22 года. Однако, если соискатель моложе, то проблему можно решить запиской от родственников о том, что они не против его службы. "Условно" максимальный возраст - 50 лет.

Главный "грех", по словам Пригожина, - это дезертирство.