"Після дезертирства - розстріл": з'явилося відео, де "кухар Путіна" вербує кримінальників

У мережі опублікували відео, на якому наближений до президента РФ Володимира Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер", особисто вербує російських ув'язнених для війни з Україною.
Як повідомляє РБК-Україна, відео опублікував Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
На опублікованих кадрах він стоїть перед строєм ув'язнених і розповідає їм про умови служби
"Мені потрібні тільки штурмовики. Ті, хто рухаються вперед, ті, хто самі хорти, вони виживають краще", - говорить "кухар Путіна".
За словами Пригожина, мінімальний вік для відправки на війну в Україну, - 22 роки. Однак, якщо здобувач молодше, то проблему можна вирішити запискою від родичів про те, що вони не проти його служби. "Умовно" максимальний вік - 50 років.
Головний "гріх", за словами Пригожина, - це дезертирство.
"Ніхто не дає задню, ніхто не відступає, ніхто не здається в полон. Коли ви будете навчатися при здачі в полон, вам розкажуть про дві гранати, які ви повинні мати з собою. Тим, хто приїжджає і в перший день говорить: "кудись Я не туди потрапив“, ми робимо позначку "дезертир", і після цього слід розстріл",-заявив він.
Примітно, що Пригожин також прямим текстом говорить про те, що йому належить ПВК "Вагнера". Так, він повідомляє, що" у нього в ПВК " є бойові літаки, РСЗВ і танки. Також він згадує, що після служби в Україні є опція залишитися в ПВК. Загиблих обіцяють ховати в їх рідних містах на алеях героїв або біля каплиці ПВК в гарячому Ключі.
Розповів Пригожин і про перших завербованих ув'язнених.
"Перші в'язні, які воювали зі мною, - це було 1 червня, штурм Вуглегірської ТЕЦ. 40 осіб з Пітера, суворий режим, рецидив, зайшли в окопи противника, вирізали його ножами, троє загиблих, семеро поранених. Серед загиблих одному було 52 роки, з них відсиджена тридцятка, загинув геройськи", - стверджує Пригожин.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.
Також ми писали, що війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.
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