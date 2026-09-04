Посланці Трампа приїдуть до Києва, Росія має призупинити удари, - Зеленський

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Київ уже в неділю, 6 серпня. У цей час росіяни мають призупинити атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За його словами, візит остаточно узгодили сьогодні, 4 вересня.
"Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", - зазначив президент.
Він додав, що Україна готується до візиту, вже була нарада із широкою дипломатичною командою, яка працює з Америкою.
Зеленський звернув увагу, що, як і під час минулих візитів американської сторони, Україна забезпечить "нормальне функціонування російського повітряного простору", щоб гарантувати безпеку для чиновників США.
"З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який необхідний для проведення цих переговорів та вирішення логістичних питань, пов'язаних із цим американським візитом", - додав він.
Окремо голова держави зазначив, що Україна хоче забезпечити максимально конструктивний та змістовний візит і переговори з американськими чиновниками.
При цьому зараз потрібно шукати реальні варіанти для завершення війни.
"Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", - додав Зеленський.
Нагадаємо, спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер ще жодного разу не відвідували Київ. При цьому вони кілька разів їздили до Москви та зустрічалися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Президент Володимир Зеленський ще у травні заявляв, що він чекає на візит Віткоффа та Кушнера на межі весни-літа, але американські чиновники так і не приїхали до Києва.
Також очікувалося, що Віткофф та Кушнер можуть відвідати українську столицю у День Незалежності України, але цього не сталося. За даними ЗМІ, причиною стали російські удари.