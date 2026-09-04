Посланцы Трампа приедут в Киев, Россия должна приостановить удары, - Зеленский

Визит посланцев Трампа

По его словам, визит окончательно согласовали сегодня, 4 сентября.

"Детали есть от команды президента Америки. Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев", - отметил президент.

Он добавил, что Украина готовится к визиту, уже было совещание с широкой дипломатической командой, которая работает с Америкой.

Режим тишины

Зеленский обратил внимание, что как и во время прошлых визитов американской стороны, Украина обеспечит "нормальное функционирование российского воздушного пространства", чтобы обеспечить безопасность для чиновников США.

"С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов на то время, которое необходимо для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", - добавил он.

Цель Украины

Отдельно глава государства отметил, что Украина хочет обеспечить максимально конструктивных и содержательный визит и переговоры с американскими чиновниками.

При этом сейчас необходимо искать реальные варианты для завершения войны.

"Увидим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им скажут на это в Москве", - добавил Зеленский.

Визит Уиткоффа и Кушнера

Напомним, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер еще ни разу не посещали Киев. При этом они несколько раз ездили в Москву и встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.