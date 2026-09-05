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Посланці Трампа прилетіли до Москви з пропозицією щодо України (відео)

13:19 05.09.2026 Сб
1 хв
Їхній кортеж помітили в російській столиці
aimg Юлія Капітонова
Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер (Getty Images)

5 вересня до Москви прибули спеціальні посланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Літак із Віткоффом і Кушнером на борту приземлився у "Внуково", - йдеться у дописі російських пропагандистів.

За їхніми словами, команду Трампа приїхав зустріти Кирило Дмитрієв.

Йдеться про спеціального представника російського диктатора Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами.

Окрім того, росЗМІ опублікували перше відео кортежу Віткоффа та Кушнера у Москві.

Напередодні стало відомо, що США попросили Україну не бити по енергетичних об'єктах Росії через візит посланців Трампа.

На цьому тлі президент Володимир Зеленський публічно заявив, що забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути.

Ба більше, він закликав РФ ухвалити ідентичне рішення, однак ворог не захотів цього робити.

До речі, нещодавно Трамп оголосив, що Віткофф і Кушнер везуть до Києва та Москви пропозицію щодо завершення війни.

Нагадаємо, вранці 5 вересня Зеленський повідомив, що РФ атакувала аеропорти "Київ" і "Бориспіль", куди могли прилетіти посланці Трампа.

Ба більше, глава ОПУ Кирило Буданов заявив, що Україна пропонувала перемир'я з РФ на фронті.

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МоскваДжаред КушнерМирні переговориСтів ВіткоффВійна Росії проти України