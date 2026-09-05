"Літак із Віткоффом і Кушнером на борту приземлився у "Внуково", - йдеться у дописі російських пропагандистів.

За їхніми словами, команду Трампа приїхав зустріти Кирило Дмитрієв.

Йдеться про спеціального представника російського диктатора Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами.

Окрім того, росЗМІ опублікували перше відео кортежу Віткоффа та Кушнера у Москві.

Напередодні стало відомо, що США попросили Україну не бити по енергетичних об'єктах Росії через візит посланців Трампа.

На цьому тлі президент Володимир Зеленський публічно заявив, що забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути.

Ба більше, він закликав РФ ухвалити ідентичне рішення, однак ворог не захотів цього робити.

До речі, нещодавно Трамп оголосив, що Віткофф і Кушнер везуть до Києва та Москви пропозицію щодо завершення війни.