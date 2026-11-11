Посланці Трампа обговорять з Путіним формати припинення вогню: Зеленський очікує відповідь

Україна очікує реакції Росії на ідеї перемир'я у кількох сферах. Це стосується перш за все енергетики та зернового коридору. Завтра посланці Трампа можуть надати відповіді на пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на брифінгу з прем'єром Ірландії Міхалом Мартіном.

Гуманітарний трек

Зеленський зауважив, що очікує отримати від Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера реакцію російської сторони на питання, які були підняті під час засідання в Абу-Дабі.

"Передусім гуманітарний трек був піднятий і сторони обговорювали можливість обміну військовополонених 1000 на 1000, може, 1200 вийде. Це було би дуже позитивно і я не бачу причин, чому Росія повинна відмовити, але все буває", - додав президент.

Гарантії безпеки

Також важливим питанням є кілька форматів гарантій безпеки для України.

"Ми отримаємо також відповідь рускіх, американці отримають їх бачення цього питання. Якщо чесно, це не перший раз, коли піднімається це питання гарантій безпеки, але в більші деталі йшли під час діалогу сторін", - каже він.

Зустріч лідерів трьох країн

Далі обговорюється питання можливості трьохсторонньої зустрічі.

"Що для цього потрібно всім сторонам, щоб вона пройшла вже на рівні лідерів і там піднімалися відповідні питання, на які мандату у переговорників немає. Це територіальні питання і інші", - уточнив Зеленський.

Переговорник від Європи

Зеленський зазначив важливість прийнятого рішення про переговорника від Європи, яке наразі підтримують США.

"Ми дуже хочемо, щоб наступного разу вже Європа була не на майданчику переговорів, скажімо так, не на полях зустрічі, а як рівноправний учасник відповідних переговорів, тому що це абсолютно справедливо", - впевнений Зеленський.

Різні формати перемир'я

Президент каже, що піднімаються питання щодо припинення вогню, енергетичного перемир'я, припинення вогню на морі, по критичній інфраструктурі. Проте російська сторона говорить, що не має мандату дати відповіді на них.

"Але, тим не менш, ми домовилися, що американська сторона буде зустрічатися з Путіним, і там всі ці питання будуть підняті, тому я розраховую, як мінімум, отримати відповідь і ввечері в Дубліні зустрітися", - зауважив Зеленський.