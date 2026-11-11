Посланники Трампа обсудят с Путиным форматы прекращения огня: Зеленский ожидает ответ

Украина ожидает реакции России на идеи перемирия в нескольких областях. Это касается прежде всего энергетики и зернового коридора. Завтра посланники Трампа могут привезти ответы на предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге с премьером Ирландии Михалом Мартином.

Гуманитарный трек

Зеленский отметил, что ожидает получить от Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера реакцию российской стороны на вопросы, поднятые во время заседания в Абу-Даби.

"Прежде всего, гуманитарный трек был поднят и стороны обсуждали возможность обмена военнопленных 1000 на 1000, может, 1200 получится. Это было бы очень положительно и я не вижу причин, почему Россия должна отказать, но все бывает", - добавил президент.

Гарантии безопасности

Также важным вопросом есть несколько форматов гарантий безопасности для Украины.

"Мы получим также ответ русских, американцы получат их видение этого вопроса. Если честно, это не первый раз, когда поднимается вопрос гарантий безопасности, но большие детали шли во время диалога сторон", - говорит он.

Встреча лидеров трех стран

Далее обсуждается вопрос о возможности трехсторонней встречи.

"Что для этого нужно всем сторонам, чтобы она прошла уже на уровне лидеров, и там поднимались соответствующие вопросы, на которые мандата у переговорщиков нет. Это территориальные вопросы и другие", - уточнил Зеленский.

Переговорщик от Европы

Зеленский отметил важность принятого решения о переговорщике от Европы, которое сейчас поддерживают США.

"Мы очень хотим, чтобы в следующий раз уже Европа была не на площадке переговоров, скажем так, не на полях встречи, а как равноправный участник соответствующих переговоров, потому что это совершенно справедливо", - уверен Зеленский.

Различные форматы перемирия

Президент говорит, что поднимаются вопросы о прекращении огня, энергетическом перемирии, прекращении огня на море, по критической инфраструктуре. Однако российская сторона говорит, что не имеет мандата ответить на них.

"Но, тем не менее, мы договорились, что американская сторона будет встречаться с Путиным, и там все эти вопросы будут подняты, поэтому я рассчитываю, как минимум, получить ответ и вечером в Дублине встретиться", - отметил Зеленский.