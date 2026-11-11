Кушнер висловився про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Було б добре, якби президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін зустрілися для переговорів щодо завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив під час прессконференції за підсумками переговорів в Абу-Дабі.

"Було би добре, якби вони зустрілись в будь-який час. Росіяни кажуть, що вони хотіли би побачити більше прогресу перед тим, як це станеться", - сказав Кушнер.

Водночас сперпредставник президента США зазначив, що між Зеленським та Путіним "немає великої довіри".

"Тож якщо ми знайдемо шлях, як це організувати...Але ці угоди забирають час, це складні угоди. Ми бачимо зараз всі різноманітні компоненти угоди і нам треба з'ясувати, як ми їх скомпонувати і створити правильну структуру і час, як це зробити (мирну угоду, - ред.). Але тільки лідери можуть зробити фінальні рішення", - додав він.