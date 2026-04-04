UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Посланці Трампа можуть приїхати в Україну: Буданов назвав терміни

19:14 04.04.2026 Сб
2 хв
Для Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера це буде перший візит до України
aimg Юлія Маловічко
Фото: Джаред Кушнер і Стів Віткофф (Getty Images)
Україна очікує, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудуть до Києва на переговори вже цього місяця. Їхній візит очікується після Великодня.

Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: У Путіна заявили про "контакти" зі США щодо України, поки перемовини на паузі

За словами глави ОП, до складу делегації може також увійти сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем - саме їх очікуємо. Хто ще буде - побачимо", - цитує Буданова Bloomberg.

Зазначається, що хоча Віткофф і Кушнер вже неодноразово відвідували РФ для переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним, це стане їхнім першим візитом до України.

Своєю чергою зі сторони США поки не підтвердили візит своїх представників до Києва. Неназваний американський чиновник повідомив, що це питання обговорюється, але поки немає остаточної відповіді щодо візиту посадовців.

Відомо, що Україна на переговорах прагне отримати чіткі роз’яснення щодо характеру гарантій безпеки, які США готові надати для запобігання новій російській агресії в рамках будь-якої угоди з Москвою про мир.

Видання нагадує, як президент Володимир Зеленський раніше запрошував американських переговорників до Києва, але не уточнював можливі терміни. Він також заявляв, що візит до України може передувати наступній поїздці американської делегації до Москви.

Як відомо, тристоронні переговори про завершення війни в Україні стали на паузу після початку конфлікту на Близькому Сході. Повідомлялось, що Трамп навіть може вийти з переговірного процесу через Іран.

Однак все ж таки в БІлому домі нещодавно заявили, що Дональд Трамп, як і раніше, вважає досяжним питання завершення війни Росії проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Джаред КушнерКирило БудановМирні переговориСтів Віткофф