Посланці Трампа можуть приїхати в Україну: Буданов назвав терміни

За словами глави ОП, до складу делегації може також увійти сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем - саме їх очікуємо. Хто ще буде - побачимо", - цитує Буданова Bloomberg.

Зазначається, що хоча Віткофф і Кушнер вже неодноразово відвідували РФ для переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним, це стане їхнім першим візитом до України.

Своєю чергою зі сторони США поки не підтвердили візит своїх представників до Києва. Неназваний американський чиновник повідомив, що це питання обговорюється, але поки немає остаточної відповіді щодо візиту посадовців.

Відомо, що Україна на переговорах прагне отримати чіткі роз’яснення щодо характеру гарантій безпеки, які США готові надати для запобігання новій російській агресії в рамках будь-якої угоди з Москвою про мир.