RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Посланцы Трампа могут приехать в Украину: Буданов назвал сроки

19:14 04.04.2026 Сб
2 мин
Для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера это будет первый визит в Украину
aimg Юлия Маловичко
Фото: Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Getty Images)
Украина ожидает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут в Киев на переговоры уже в этом месяце. Их визит ожидается после Пасхи.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы ОП, в состав делегации может также войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм - именно их ожидаем. Кто еще будет - увидим", - цитирует Буданова Bloomberg.

Отмечается, что хотя Уиткофф и Кушнер уже неоднократно посещали РФ для переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, это будет их первый визит в Украину.

В свою очередь со стороны США пока не подтвердили визит своих представителей в Киев. Неназванный американский чиновник сообщил, что этот вопрос обсуждается, но пока нет окончательного ответа относительно визита чиновников.

Известно, что Украина на переговорах стремится получить четкие разъяснения относительно характера гарантий безопасности, которые США готовы предоставить для предотвращения новой российской агрессии в рамках любого соглашения с Москвой о мире.

Издание напоминает, как президент Владимир Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков в Киев, но не уточнял возможные сроки. Он также заявлял, что визит в Украину может предшествовать следующей поездке американской делегации в Москву.

Как известно, трехсторонние переговоры о завершении войны в Украине стали на паузу после начала конфликта на Ближнем Востоке. Сообщалось, что Трамп даже может выйти из переговорного процесса из-за Ирана.

Однако все же в Белом доме недавно заявили, что Дональд Трамп по-прежнему считает достижимым вопрос завершения войны России против Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
