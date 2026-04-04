Посланцы Трампа могут приехать в Украину: Буданов назвал сроки

По словам главы ОП, в состав делегации может также войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм - именно их ожидаем. Кто еще будет - увидим", - цитирует Буданова Bloomberg.

Отмечается, что хотя Уиткофф и Кушнер уже неоднократно посещали РФ для переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, это будет их первый визит в Украину.

В свою очередь со стороны США пока не подтвердили визит своих представителей в Киев. Неназванный американский чиновник сообщил, что этот вопрос обсуждается, но пока нет окончательного ответа относительно визита чиновников.

Известно, что Украина на переговорах стремится получить четкие разъяснения относительно характера гарантий безопасности, которые США готовы предоставить для предотвращения новой российской агрессии в рамках любого соглашения с Москвой о мире.