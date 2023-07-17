Посланник Папи Римського вирушив до США для обговорення війни в Україні

Посланник Папи Римського італійський кардинал Маттео Зуппі відправився до Сполучених Штатів Америки для обговорення мирних ініціатив щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Святого Престолу, яку приводить Vatican News .

Зазначається, що візит триватиме з 17 по 19 липня. Кардинала у Вашингтоні супроводжуватиме представник Державного Секретаріату.

"Візит відбудеться в контексті місії сприяння мирові в Україні та має на меті взаємообмін ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також Зуппі буде обговорювати підтримку ініціатив у гуманітарній сфері, спрямованих на полегшення терпінь найбільш постраждалих та уразливих верств населення, особливо дітей.

Миротворчі "ініціативи" Ватикану

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Папа Римський зайняв неоднозначну позицію. Він намагався представити себе як миротворця та закликав до миру, при цьому нічого не говорячи про провину РФ.

У травні Зеленський зустрічався з Папою Римським і заявив, що Україні не потрібні посередники у війні. Натомість слід розробити план дій щодо справедливого миру в Україні.

Після цього Папа Римський Франциск доручив Зуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні". Кардинал приїхав до Києва, де зустрівся із президентом. Вони обговорили українську формулу миру.

Нещодавно Зуппі повідомив, що він працює над механізмом повернення дітей в Україну.