ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посланник Папы Римского отправился в США для обсуждения войны в Украине

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 20:52
Посланник Папы Римского отправился в США для обсуждения войны в Украине Фото: итальянский кардинал Маттео Зуппи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Посланник Папы Римского итальянский кардинал Маттео Зуппи отправился в Соединенные Штаты Америки для обсуждения мирных инициатив относительно войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Святого Престола, которое приводит Vatican News.

Отмечается, что визит продлится с 17 по 19 июля. Кардинала в Вашингтоне будет сопровождать представитель Государственного Секретариата.

"Визит состоится в контексте миссии содействия миру в Украине и имеет целью взаимообмен идеями и мнениями относительно трагической нынешней ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Зуппи будет обсуждать поддержку инициатив в гуманитарной сфере, направленных на облегчение страданий наиболее пострадавших и уязвимых слоев населения, особенно детей.

Миротворческие "инициативы" Ватикана

После начала полномасштабной войны России против Украины Папа Римский занял неоднозначную позицию. Он пытался представить себя миротворцем и призывал к миру, при этом ничего не говоря о вине РФ.

В мае Зеленский встречался с Папой Римским и заявил, что Украине не нужны посредники в войне. Вместо этого следует разработать план действий по справедливому миру в Украине.

После этого Папа Римский Франциск поручил Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь покончить с войной в Украине". Кардинал приехал в Киев, где встретился с президентом. Они обсудили украинскую формулу мира.

Недавно Зуппи сообщил, что он работает над механизмом возвращения детей в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Папа римский Война в Украине
NEWS
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны