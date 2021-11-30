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Медики, науковці та ветерани: кого звуть до Ради на послання Зеленського

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 14:04
Медики, науковці та ветерани: кого звуть до Ради на послання Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Президент України Володимир Зеленський виступить 1 грудня у парламенті із традиційним посланням до Верховної ради. На засідання пропонують запросити представників громадськості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал нардепа від "Слуги народа" Олександра Качури.

"Глава офісу президента Андрій Єрмак запропонував запросити представників громадськості на засідання ВР, де 1 грудня буде оголошено послання президента України до ВР про внутрішнє і зовнішнє становище України", - написав він.

Медики, науковці та ветерани: кого звуть до Ради на послання Зеленського

Медики, науковці та ветерани: кого звуть до Ради на послання ЗеленськогоМедики, науковці та ветерани: кого звуть до Ради на послання ЗеленськогоМедики, науковці та ветерани: кого звуть до Ради на послання ЗеленськогоПри цьому Качура зазначив, що вважає це хорошою ініціативою.

"Я вважаю, що на кожне суспільно важливе голосування в Раді потрібно запрошувати громадськість, а сам парламент повинен бути максимально відкритим", - резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 грудня звернеться до нардепів. Звернення стосуватиметься ситуації в країні та становища України на міжнародній арені.

Зазначимо, під час звернення до нардепів минулого року Зеленський анонсував зміну формату послання. Зокрема він пропонував запрошувати на таке засідання військових, медиків, вчителів, громадських діячів, підприємців.

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