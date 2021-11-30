Медики, науковці та ветерани: кого звуть до Ради на послання Зеленського
Президент України Володимир Зеленський виступить 1 грудня у парламенті із традиційним посланням до Верховної ради. На засідання пропонують запросити представників громадськості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал нардепа від "Слуги народа" Олександра Качури.
"Глава офісу президента Андрій Єрмак запропонував запросити представників громадськості на засідання ВР, де 1 грудня буде оголошено послання президента України до ВР про внутрішнє і зовнішнє становище України", - написав він.
При цьому Качура зазначив, що вважає це хорошою ініціативою.
"Я вважаю, що на кожне суспільно важливе голосування в Раді потрібно запрошувати громадськість, а сам парламент повинен бути максимально відкритим", - резюмував він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 грудня звернеться до нардепів. Звернення стосуватиметься ситуації в країні та становища України на міжнародній арені.
Зазначимо, під час звернення до нардепів минулого року Зеленський анонсував зміну формату послання. Зокрема він пропонував запрошувати на таке засідання військових, медиків, вчителів, громадських діячів, підприємців.