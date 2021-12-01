На Майдане, возле ОП и Рады. В Киеве сегодня прошел ряд акций протеста

В Киеве вечером 1 декабря на Майдане Независимости, под Офисом президента и Верховной радой прошли несколько акций протеста. Мероприятия проходили мирно, без столкновений с правоохранителями.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Участники акций начали собираться на Майдане Независимости около 19:00. В руках они держали плакаты с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака. После небольшого митинга протестующие направились на Банковую.

Фото: в Киеве 1 декабря на Майдане Независимости прошла акция протеста (Виталий Носач, РБК-Украина)

Придя с Майдана Независимости под Офис президента, протестующие провели небольшой пикет и закидали здание ОП монетами.

Фото: протестующие возле Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)

Затем колонна протестующих прошла к Верховной раде, где участники также провели пикет.

Фото: акция протеста в Киеве возле Верховной рады и на Европейской площади (Виталий Носач, РБК-Украина)

После пикета возле Верховной рады участники акции спустились на Европейскую площадь. Около 22:00 организаторы объявили о завершении мероприятий.

В полиции Киева отметили, что акции прошли мирно, без столкновений с правоохранителями. Для охраны порядка привлекались сотрудники Нацгвардии, кинологи, взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.