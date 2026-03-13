Послаблення санкцій не допоможе: експорт нафти з РФ сповільнився через атаки дронів

Експорт російської нафти у березні сповільнився через атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру та несприятливі погодні умови в Балтійському й Чорному морях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією агентства, атаки безпілотників на об’єкти експорту нафти в Чорному морі, а також шторми та крига у Балтійському морі суттєво вплинули на темпи поставок.

Згідно з даними LSEG, загальний експорт російської нафти в період з 1 до 12 березня скоротився приблизно на 14% у порівнянні з аналогічним періодом лютого - до 3,6 млн барелів на добу.

Водночас поставки з Далекого Сходу Росії за цей час зросли приблизно на чверть і досягли близько 770 тисяч барелів на добу.

Особливо складна ситуація склалася в чорноморському порту Новоросійськ. За даними джерел Reuters, експорт і транзит нафти там відставали від графіка приблизно на десять днів через штормову погоду та регулярні атаки дронів.

Одна з таких атак на початку березня змусила тимчасово зупинити завантаження танкерів. Йдеться, зокрема, про удар безпілотника по нафтовому терміналу "Шешаріс" 2 березня.

Після цього перевалку нафти відновили лише 6 березня. Однак темпи завантаження залишаються низькими, оскільки порт регулярно змушений припиняти роботу і відводити танкери від причалів через загрозу нових атак.

Аналітики видання визнали, що через ці фактори тимчасове послаблення санкцій США може не призвести до швидкого зростання експорту російської нафти.