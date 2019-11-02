Посла Украины в Китае назначат в ближайшее время, - МИД

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Кандидатура посла Украины в Китае проходит последние этапы согласования

Посол Украины в Китайской Народной Республике (КНР) будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Как отмечается, кандидатура посла Украины в Китае проходит последние этапы согласования.

"Должность важна - нужен взвешенный подход. Это будет человек опытный и профессиональный, и чтобы была с уважением воспринята нашими китайскими партнерами", - подчеркнули в ведомстве.