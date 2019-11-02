Посла Украины в Китае назначат в ближайшее время, - МИД

Кандидатура посла Украины в Китае проходит последние этапы согласования
Посол Украины в Китайской Народной Республике (КНР) будет назначен в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
Как отмечается, кандидатура посла Украины в Китае проходит последние этапы согласования.
"Должность важна - нужен взвешенный подход. Это будет человек опытный и профессиональный, и чтобы была с уважением воспринята нашими китайскими партнерами", - подчеркнули в ведомстве.
Также в ведомстве отметили, что сейчас завершается процесс межведомственного согласования относительно назначения глав украинских частей межправительственных Комиссий по сотрудничеству со всеми странами мира (включая Китай). Это происходит в связи со сменой правительственной команды, акцентировали в ведомстве.
Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки будет назначен в ближайшее время. Также он добавил, что на должность посла Украины в США будет назначен дипломата, который хорошо знает Соединенные Штаты.
Кроме того, 19 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил изменить еще 11 руководителей посольств по всему миру. Таким образом, глава государства инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины.