Посла України у Китаї призначать найближчим часом, - МЗС

Кандидатура посла України у Китаї проходить останні етапи погодження
Посол України в Китайській Народній Республіці (КНР) буде призначений найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України у Facebook.
Як зазначається, кандидатура посла України у Китаї проходить останні етапи погодження.
"Посада важлива - потрібен виважений підхід. Це буде людина досвідчена і професійна, і щоб була з повагою сприйнята нашими китайськими партнерами", - наголосили у відомстві.
Також у відомстві зазначили, що наразі завершується процес міжвідомчого узгодження щодо призначення голів українських частин міжурядових Комісій зі співробітництва із усіма країнами світу (включно з Китаєм). Це відбувається у зв’язку зі зміною урядової команди, акцентували у відомстві.
Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що посол України в Сполучених Штатах Америки буде призначений найближчим часом. Також він додав, що на посаду посла України в США буде призначено дипломата, який добре знає Сполучені Штати.
Крім того, 19 липня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вирішив змінити ще 11 керівників посольств по всьому світу. Таким чином, глава держави ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України.