Посла США в Росії вперше пустили до арештованого журналіста WSJ

Посол США в Росії Лінн Трейсі вперше відвідала журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, арештованого за звинуваченням у шпигунстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США в Росії.
"Сьогодні я відвідала репортера WSJ Евана Гершковича в СІЗО "Лефортово". Ми вперше отримали доступ до Евана з моменту його неправомірного затримання більше 2-х тижнів тому. Він почувається добре, тримається стійко", - йдеться в повідомленні.
Посольство США в черговий раз закликало негайно звільнити американського журналіста.
Нагадаємо, Гершковича затримали в Росії 30 березня нібито "за шпигунство". Після цього російський суд вирішив заарештувати журналіста.
Державний департамент США оголосив кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.
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