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Посла США в России впервые пустили к арестованному журналисту WSJ

Фото: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Посол США в России Линн Трейси впервые посетила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США в России.

"Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более 2-х недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко", - говорится в сообщении.

Посольство США в очередной раз призвало немедленно освободить американского журналиста.

Напомним, Гершкович был задержан в России 30 марта якобы "за шпионаж". После этого суд решил арестовать журналиста.

Государственный департамент США объявил корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

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