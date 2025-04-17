Посла Росії відмовилися приймати в Бундестазі на церемонії пам'яті Другої світової

Німецький Бундестаг виключив послів Росії та Білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання 8 травня, присвячене 80-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це рішення підкреслює невдоволення Німеччини тим, як слід розглядати роль Росії у звільненні Європи від нацистського терору, оскільки Володимир Путін використовував спадщину Другої світової війни для виправдання свого вторгнення в Україну.

Представник Бундестагу в заяві, що пояснює цей крок, послався на оцінку федерального уряду: "Ця оцінка призвела до того, що посли Російської Федерації та Білорусі, серед інших, не були запрошені", - йдеться в заяві.

Представники інших посольств приєднаються до німецьких законодавців на заході в пленарній залі Бундестагу, який буде присвячений закінченню війни, а разом з нею і закінченню кампанії насильства і геноциду, що проводилася нацистською Німеччиною в Європі.

Спроби Москви

Посол Росії Сергій Нечаєв 16 квітня відвідав пам'ятний захід у східному місті Зелов, незважаючи на попередження уряду про спроби Москви використати у своїх цілях заходи, присвячені 80-й річниці.

Захід було приурочено до битви на Зеєловських висотах - однієї з останніх битв війни перед наступом радянських військ на Берлін і капітуляцією Німеччини в травні 1945 року. В одному з найважчих боїв для радянських військ загинуло щонайменше 30 тисяч радянських солдатів.

Російське державне інформаційне агентство РИА Новости з посиланням на представника МЗС Марію Захарову заявило, що розпорядження МЗС Німеччини про можливість видворення представників Росії та Білорусії з ювілейних заходів є образою "прямих нащадків гітлерівських катів".

Культ Москви

Зазначимо, на території Росії 9 травня є центральним днем офіційного культу "побєдобєсія".

Цього року на парад до Путіна збирається приїхати глава комуністичного Китаю Сі Цзіньпін, а також низка європейських союзників кремлівського режиму, серед яких прем'єр Словаччини Роберт Фіцо.