Посла России отказались принимать в Бундестаге на церемонии памяти Второй мировой

Немецкий Бундестаг исключил послов России и Беларуси из списка приглашенных на специальное заседание 8 мая, посвященное 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это решение подчеркивает недовольство Германии тем, как следует рассматривать роль России в освобождении Европы от нацистского террора, поскольку Владимир Путин использовал наследие Второй мировой войны для оправдания своего вторжения в Украину.

Представитель Бундестага в заявлении, объясняющем этот шаг, сослался на оценку федерального правительства: "Эта оценка привела к тому, что послы Российской Федерации и Беларуси, среди прочих, не были приглашены", - говорится в заявлении.

Представители других посольств присоединятся к немецким законодателям на мероприятии в пленарном зале Бундестага, которое будет посвящено окончанию войны, а вместе с ней и окончанию кампании насилия и геноцида, проводимой нацистской Германией в Европе.

Попытки Москвы

Посол России Сергей Нечаев 16 апреля посетил памятное мероприятие в восточном городе Зелов, несмотря на предупреждение правительства о попытках Москвы использовать в своих целях мероприятия, посвященные 80-й годовщине.

Мероприятие было приурочено к битве на Зееловских высотах - одному из последних сражений войны перед наступлением советских войск на Берлин и капитуляцией Германии в мае 1945 года. В одном из самых тяжелых сражений для советских войск погибло не менее 30 тысяч советских солдат.

Российское государственное информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Марию Захарову заявило, что распоряжение МИД Германии о возможности выдворения представителей России и Белоруссии с юбилейных мероприятий является оскорблением "прямых потомков гитлеровских палачей".

Культ Москвы

Отметим, на территории России 9 мая является центральным днем официального культа "победобесия".

В этом году на парад к Путину собирается приехать глава коммунистического Китая Си Цзиньпин, а также ряд европейских союзников кремлевского режима, среди которых премьер Словакии Роберт Фицо.