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Дрон впав на город і знищив урожай: юрист пояснив, чи можна отримати компенсацію

П'ятниця 11 липня 2025 08:00
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Дрон впав на город і знищив урожай: юрист пояснив, чи можна отримати компенсацію Чи можна отримати компенсацію за знищений врожай (фото: Dmytro Smolienko_Ukrinform_GettyImages)
Автор: Василина Копитко

В умовах повномасштабної війни українці дедалі частіше стикаються з новими викликами. Один із таких - пошкодження особистого майна внаслідок падіння ворожих дронів, зокрема - на присадибні ділянки.

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка, що робити, якщо безпілотник знищив урожай, і чи реально отримати компенсацію.

Спершу - до поліції

Власник земельної ділянки є також власником усього, що вирощено на ній. Тож у разі знищення врожаю дронами першочергово потрібно викликати Нацполіцію для фіксації наслідків атаки. Це стане основою для подальших дій.

Позов до Росії - теж варіант

У 2023 році було створено Реєстр збитків, завданих агресією Росії. Подати заяву до нього можуть фізичні й юридичні особи через портал "Дія".

Але поки що Реєстр приймає звернення лише за обмеженими категоріями - наприклад, пошкоджене чи знищене житло. Втрати врожаю або іншого рухомого майна наразі не охоплені, хоча в майбутньому така можливість може з'явитися.

"Реєстр поки що не вирішує, чи отримає людина компенсацію і скільки саме їй мають виплатити. Це лише електронна база, де збирають заяви про збитки. У майбутньому ці заяви мають розглянути в межах міжнародного механізму компенсації збитків, завданих агресією РФ проти України, який ще тільки створюється", - каже Буліменко.

Позов до Росії - теж варіант

Постраждала особа може подати позов до Російської Федерації в українському суді, зокрема до таких органів, як Міністерство оборони РФ.

Верховний Суд не визнає за Росією судовий імунітет у цій категорії справ. Але варто пам’ятати: навіть після ухвалення позитивного рішення компенсації нараховуватимуться лише після запуску міжнародного механізму відшкодування.

"Поки що отримати реальну компенсацію за знищений дронами урожай неможливо. Але фіксація збитків і подання відповідних заяв - важливі кроки для майбутнього відшкодування", - зазначає юрист.

Читайте також про те, як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає.

Раніше ми писали про те, що українці можуть застрахувати своє майно від воєнних ризиків.

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