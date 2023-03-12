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Усиливается шторм. Гуменюк рассказала, есть ли сейчас в Черном море российские носители "Калибров"

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Воскресенье 12 марта 2023 02:15
Усиливается шторм. Гуменюк рассказала, есть ли сейчас в Черном море российские носители "Калибров" Фото: Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Россия сейчас держит на боевом дежурстве в Черном море 4 корабля. Среди них нет ни одного носителя "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Усиливается штормовая погода, поэтому ракетоносители заведены в пункты базирования", - отметила спикер.

По словам Гуменюк, корабельная группировка врага уменьшена до четырех единиц. Это разведчики, собирающие данные о надводной обстановке и пытающиеся выпускать БПЛА.

"Но штормовая погода настолько мощная, и ветер настолько мощный, что пока такая активность не замечена. Хотя мы тщательно за ними следим", - добавила руководитель прессцентра ОК "Юг".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты уже выпустили по Украине более 5 000 ракет и более 1 тысячи дронов-камикадзе.

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