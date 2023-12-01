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Посилять надійність енергопостачання. США передали Україні додаткові трансформатори

Фото: США передали Україні додаткові трансформатори (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки передали Україні два потужних автотрансформатори. Вони посилять надійність енергопостачання споживачів взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Як пише "Укренерго", міжнародні партнери продовжують вкладатись в енергобезпеку й стійкість енергосистеми України. 

"Щиро дякуємо Уряду США, U.S. Embassy Kyiv Ukraine та USAID Проєкт енергетичної безпеки за допомогу у придбанні та доставленні ключового обладнання, яке так необхідно українській енергетичній інфраструктурі у період високих зимових навантажень", - додає "Укренерго". 

Яка ситуація зі світлом в Україні 1 грудня? 

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Ворог намагався спричинити блекаут. Внаслідок численних атак деякі енергетичні об'єкти були сильно пошкоджені.

Станом на 1 грудня, виробленої електроенергії поки що достатньо для забезпечення побутових й юридичних потреб споживачів. Втім, ситуацію ускладнює щільна хмарність, яка не дозволяє сонячним електростанціям працювати на максимумі можливостей. 

Найскладніше ситуація зберігається в Одеській області, де 14 населених пунктів залишаються відключеними більше доби. Зокрема негода додала відключень у Закарпатській області. 

Загалом через негоду відключені 66 населених пунктів в: 

  • Закарпатській;
  • Київській;
  • Одеській;
  • Сумській;
  • Чернігівській областях.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 426 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - розповідає "Укренерго". 

Вночі 30 листопада терористи пошкодили теплоелектроцентраль в південному регіоні. Також було зафіксовано руйнування будівель й обладнання.

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Сполучені Штати Америки