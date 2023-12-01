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Усилят надежность энергоснабжения. США передали Украине дополнительные трансформаторы

Фото: США передали Украине дополнительные трансформаторы (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки передали Украине два мощных автотрансформатора. Они усилят надежность энергоснабжения потребителей зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как пишет "Укрэнерго", международные партнеры продолжают вкладываться в энергобезопасность и устойчивость энергосистемы Украины. 

"Спасибо Правительству США, U.S. Embassy Kyiv Ukraine и USAID Проект энергетической безопасности за помощь в приобретении и доставке ключевого оборудования, которое так необходимо украинской энергетической инфраструктуре в период высоких зимних нагрузок", - добавляет "Укрэнерго".

Какая ситуация со светом в Украине 1 декабря?

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блэкаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены.

По состоянию на 1 декабря, произведенной электроэнергии пока достаточно для обеспечения бытовых и юридических нужд потребителей. Впрочем, ситуацию осложняет плотная облачность, которая не позволяет солнечным электростанциям работать на максимуме возможностей. 

Сложнее всего ситуация сохраняется в Одесской области, где 14 населенных пунктов остаются отключенными более суток. В частности непогода добавила отключений в Закарпатской области.

Всего из-за непогоды отключены 66 населенных пунктов в:

  • Закарпатской;
  • Киевской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Черниговская областях.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 426 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - рассказывает "Укрэнерго". 

Ночью 30 ноября террористы повредили теплоэлектроцентраль в южном регионе. Также было зафиксировано разрушение зданий и оборудования.

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Соединенные Штаты Америки