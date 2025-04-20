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Посилку не отримаєш? Чи працюють пошти на Великдень і що буде в понеділок

Неділя 20 квітня 2025 06:30
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Посилку не отримаєш? Чи працюють пошти на Великдень і що буде в понеділок Сьогодні всі християни відзначають Великдень, проте на декого можуть чекати важливі посилки (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 20 квітня, українці відзначають одне з найважливіших для християн свят - Світле Христове Воскресіння. Офіційні святкові дні в нашій країні нині скасовані, проте декого може цікавити важливе питання: чи працюватимуть на Великдень і завтра поштові відділення?

Докладніше про те, чому в Україні зараз скасовані офіційні святкові дні, а також яким є графік роботи "Нової пошти" та "Укрпошти" впродовж великодніх свят, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому офіційні святкові дні зараз скасовані

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Згодом воєнний стан в Україні неодноразово продовжували.

Окрім комендантської години та заборони масових зібрань, воєнний стан передбачає також призупинення дії низки законодавчих норм, які регулюють питання святкових і вихідних днів.

Йдеться про те, що під час воєнного стану в Україні офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят скасовуються.

Більшість державних служб і установ продовжують роботу у звичному для них режимі. Тим часом окремі компанії можуть ухвалювати рішення щодо відпочинку своїх співробітників у певні дні самостійно - на власний розсуд.

Що відомо про графік роботи "Нової пошти"

Про графік роботи впродовж цьогорічних великодніх свят "Нова пошта" повідомила заздалегідь - ще 11 квітня.

"Лови графік роботи на великодні свята, аби встигнути і паску поїсти, і посилки забрати чи відправити", - написали у прес-службі компанії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж Великодня та у наступний після Світлого Христового Воскресіння понеділок "Нова пошта" працюватиме так:

  • 20 квітня (в неділю) - відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати не працюватимуть;
  • 21 квітня (у понеділок) - пошта буде працювати за звичайним графіком.

Посилку не отримаєш? Чи працюють пошти на Великдень і що буде в понеділокГрафік роботи "Нової пошти" впродовж великодніх свят (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Зазначимо, що ознайомитись із точним графіком роботи конкретного відділення можна на офіційному сайті "Нової пошти".

Так, наприклад, у Києві більшість із них працюють зазвичай:

  • з 8:00 до 21:00 - по будніх днях;
  • з 9:00 до 19:00 - в суботу та неділю.

Що відомо про графік роботи "Укрпошти"

Національний оператор поштового зв'язку на Великдень також вирішив зробити свято для працівників.

Так, у неділю, 20 квітня 2025 року, було оголошено не робочий день для всіх відділень "Укрпошти" (і стаціонарних, і пересувних).

Тим часом у наступний після Світлого Христового Воскресіння понеділок (21 квітня), відділення "Укрпошти" працюватимуть у штатному режимі - згідно зі звичним графіком роботи.

"Нагадаємо: на час дії воєнного стану офіційні святкові та неробочі дні скасовано", - зауважили у прес-службі компанії.

Посилку не отримаєш? Чи працюють пошти на Великдень і що буде в понеділокГрафік роботи "Укрпошти" впродовж великодніх свят (скриншот: ukrposhta.ua)

Знайти найближче відділення "Укрпошти" та ознайомитись із графіком його роботи можна на офіційному сайті.

У Києві, наприклад, більшість відділень працюють щоденно:

  • з 8:00 до 21:00 - у будні дні;
  • з 9:00 до 19:00 - в суботу та неділю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не можна класти у кошик на Великдень, чи варто готувати для освячення ножі, ключі гроші чи інші предмети, а також чи стежать священники за тим, що приносять віряни.

Читайте також про найважливіші дні та церковні свята навесні за новим календарем.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба "Нової пошти" у Facebook, офіційний сайт "Укрпошти".

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