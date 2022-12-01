Посилку з бомбою втретє знайшли в Іспанії, тепер на авіабазі

Як інформують ЗМІ, посилаючись на дані силовиків, сьогодні з 3:00 до 4:00 ранку Служба безпеки авіабази виявила підозрілий конверт.

Після рентгенівського аналізу було встановлено, що всередині він міг містити певний механізм, про що було повідомлено Цивільну гвардію та Національну поліцію.

Працівники обох органів переїхали на базу, щоб охороняти територію. У Міністерстві оборони місцевому виданню вже підтвердили інформацію про вибухівку, додавши, що постраждалих чи збитків внаслідок інциденту не було зафіксовано.

Правоохоронці вже вивчають посилку, а також і дві інші, надіслані напередодні у посольство України в Мадриді та іспанській компанії Instalaza, яка, зокрема, виробляє зброю для військової допомоги українцям.

Наразі з'ясовується, чи пов'язані всі три вибухонебезпечні посилки між собою.

Тим часом в ЗМІ висловлюють побоювання, що такі "пакунки" можуть з'явитися ще в різних місцях в Іспанії, а також звертають увагу на те, що авіабаза Торрехон-де-Ардос (де знайшли третю вибухівку) є територією спільного використання силами НАТО.

Масові посилки з вибухівками в Іспанії

Нагадаємо, вчора, 30 листопада стався вибух біля посольства України в Мадриді. Як стало відомо, один із співробітників дипвідомства відкрив конверт, у якому знаходився невеликий вибуховий пристрій. Чоловік отримав легкі поранення.

Згодом стало відомо, що не лише посольство України в Іспанії отримало учора підозрілу посилку. Пакунок з вибухівкою відправили і компанії Instalaza, яка вона виготовляє зброю, яку іспанських уряд згодом відправляє Україні як військову допомогу.

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