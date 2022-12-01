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Посылку с бомбой третий раз нашли в Испании, теперь на авиабазе

Фото: посылку с бомбой третий раз нашли в Испании (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку с бомбой. На этот раз ее нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на издание Mundo.

Как информируют СМИ, ссылаясь на данные силовиков, сегодня с 3:00 до 4:00 Служба безопасности авиабазы обнаружила подозрительный конверт.

После рентгеновского анализа было установлено, что внутри может быть определенный механизм, о чем было предупреждено Гражданскую гвардию и Национальную полицию.

Сотрудники обоих органов переехали на базу для охраны территории. В Министерстве обороны местному изданию уже подтвердили информацию о взрывчатке, добавив, что пострадавшие или убытки в результате инцидента не были зафиксированы.

Правоохранители уже изучают посылку, а также две другие, посланные накануне в посольство Украины в Мадриде и испанской компании Instalaza, которая, в частности, производит оружие для военной помощи украинцам.

В настоящее время выясняется, связаны ли все три взрывоопасные посылки между собой.

Между тем в СМИ выражают опасения, что такие "упаковки" могут появиться еще в разных местах в Испании, а также обращают внимание на то, что авиабаза Торрехон-де-Ардос (где нашли третью взрывчатку) является территорией совместного использования силами НАТО.

Массовые посылки со взрывчатками в Испании

Напомним, вчера, 30 ноября произошел взрыв у посольства Украины в Мадриде. Как стало известно, один из сотрудников дипведомства открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство. Работник получил легкие ранения.

Впоследствии стало известно, что не только посольство Украины в Испании получило вчера подозрительную посылку. Пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza, которая она производит оружие, что впоследствии отправляют Украине как военную помощь.

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ИспанияМадридВзрыв боеприпасов