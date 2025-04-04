Посилки без кордонів. "Нова пошта" відкрила відділення в одній із європейських столиць

"Нова пошта" продовжує розширювати свою мережу за кордоном. Зараз компанія відкрила відділення у столиці Іспанії - Мадриді.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти" у Telegram.
Відтепер у Мадриді можна швидко відправити та отримати документи та посилки вагою до 30 кг і габаритами до 120×70×70 см. Термін доставки з України - від 5 днів. Адреса: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029.
Вартість відправлення посилки з України в Іспанію стартує від 1 050 гривень. На остаточну ціну впливають габарити відправлення.
Додамо, що раніше в Іспанії компанія уже відкрила своє відділення у курортній Барселоні.
"Нова пошта" має свої відділення уже 15 країнах. Перше у Європі з'явилось весною 2023 року, його відкрили у Вільнюсі, Литві.
Свої відділення "Нова пошта" має у Великій Британії, Нідерландах, Естонії, Іспанії, Італії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Угорщині, Франції та Чехії. Загалом компанія доставляє посилки у понад 200 країн.
Вартість міжнародних відправлень (скриншот сайту "Нової пошти")
Читайте також про те, що наприкінці березня "Нова пошта" відкрила відділення у нідерландському місті Утрехт.
Раніше ми писали про те, які речі та товари не можна відправляти за кордон через "Нову пошту".
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