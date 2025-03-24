"Нова пошта" відкрила відділення за кордоном: куди тепер легше відправляти посилки

"Нова пошта" продовжує розширювати свою закордонну мережу - нове відділення компанія відкрила у нідерландському місті Утрехт.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Нової пошти у Telegram .

Як працюватиме нове відділення

Клієнти нового відділення зможуть відправляти та отримувати документи й посилки вагою до 100 кг за адресою Overvliet, 2:

з понеділка по пʼятницю з 09:00 до 20:00;

в суботу з 09:00 до 18:00.

Термін доставки з України до Нідерландів становить від 6 днів. Тарифи між європейськими країнами залежить від ваги та відстані.

Відділення "Нової пошти" у Нідерландах (фото: Нова пошта/Telegram)

Додамо також, що вартість доставки посилки у Нідерланди стартує від 880 гривень. За послугу вручення за адресою слід доплачувати 100 гривень.

Вартість доставки у Нідерланди (скриншот novaposhta.ua)

Закордонна мережа відділень Нової пошти

"Нова пошта" має широку мережу відділень за кордоном, зараз уже у півтора десятка країн. Перше відділення у Європі з'явилось весною 2023 року у Вільнюсі, Литві.

Компанія доставляє посилки у понад 200 країн (не плутати з державами, яких 195 згідно з офіційними джерелами), у тому числі й заморських.

Окрім Нідерландів, відділення "Нової пошти" є у наступних країнах:

Перелік країн, у яких є відділення "Нової Пошти" (скриншот сайту "Нової пошти")

Вартість міжнародних відправлень (скриншот сайту "Нової пошти")