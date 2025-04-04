Посылки без границ. "Новая почта" открыла отделение в одной из европейских столиц

"Новая почта" в Мадриде

Теперь в Мадриде можно быстро отправить и получить документы и посылки весом до 30 кг и габаритами до 120×70×70 см. Срок доставки из Украины - от 5 дней. Адрес: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029.

Стоимость отправки посылки из Украины в Испанию стартует от 1 050 гривен. На окончательную цену влияют габариты посылки.

Добавим, что ранее в Испании компания уже открыла свое отделение в курортной Барселоне.

Отделение в Мадриде принимает посылки до 30 кг (скриншот)

Зарубежная сеть отделений "Новой почты"

"Новая почта" имеет свои отделения уже в 15 странах. Первое в Европе появилось весной 2023 года, его открыли в Вильнюсе, Литве.

Свои отделения "Новая почта" имеет в Великобритании, Нидерландах, Эстонии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Венгрии, Франции, Чехии и Эстонии. Вообще компания доставляет посылки в более чем 200 стран.

Стоимость международных отправлений (скриншот сайта "Новой почты")